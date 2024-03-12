Бахмут, Авдеевка, Соледар и другие: у Мининфраструктуры оценили шансы отстроить разрушенные дотла города

Полностью разрушенные российскими террористами города отстроить будет очень сложно. А отстроить их в том виде, какими они были до российского вторжения – практически невозможно.

Об этом сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина. Он отметил, что сейчас государство разрабатывает концепцию послевоенного восстановления.

"Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили Региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших", – сказал он.

По словам Кубракова, проблема состоит в том, что ряд регионов потерял установившуюся экономическую модель. Речь идет о тех городах, которые находятся у фронта (Времен Яр, Орехов и другие), граничат с российскими террористами и их белорусскими клевретами, или вообще разрушены оккупантами – например, Бахмут, Авдеевка и Соледар.

"Там были иностранные предприятия – в Соледаре был крупный завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, будет невозможно", – резюмировал Кубраков.

В результате своего вторжения Россия уже должна выплатить Украине компенсацию в размере около 750 миллиардов долларов. Однако эта сумма может быть и больше – за триллион долларов.

При этом россияне не хотят ничего слышать о репарациях. А Украина никогда не пойдет на подписание мирного соглашения с россией без согласования механизма выплаты репараций. На это тоже не согласятся и международные партнеры.