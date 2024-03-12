Бахмут, Авдіївка, Соледар та інші: у Мінінфраструктури оцінили шанси відбудувати зруйновані вщент міста

Повністю зруйновані російськими терористами міста відбудувати буде дуже складно. А відбудувати їх у тому вигляді, якими вони були до російського вторгнення – фактично неможливо.

Про це сказав віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю РБК-Україна. Він зазначив, що зараз держава розробляє концепцію післявоєнної відбудови.

"Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих", – сказав він.

За словами Кубракова, проблема полягає у тому, що низка регіонів втратила усталену економічну модель. Мова йде про ті міста, які знаходяться біля фронту (Часів Яр, Оріхів та інші), межують з російськими терористами та їхніми білоруськими клевретами, або взагалі вщент зруйновані окупантами – наприклад, Бахмут, Авдіївка та Соледар.

"Там були іноземні підприємства — в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо", – резюмував Кубраков.

Внаслідок свого вторгнення Росія вже має сплатити Україні компенсацію у розмірі близько 750 мільярдів доларів. Проте ця сума може бути й більшою – за трильйон доларів.

При цьому росіяни не хочуть нічого чути про репарації. А Україна ніколи не піде на підписання мирної угоди з росією без узгодження механізму виплати репарацій. На це також не погодяться і міжнародні партнери.