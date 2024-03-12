Війна — день 748: наступ росіян на сході забуксував, але окупанти намагаються атакувати далі

Оперативно про головне за добу

На календарі вівторок, 12 березня, 748-й день війни. Наступ російських терористів на сході потроху видихається – а президент Володимир Зеленський вважає, що наступ росіян взагалі фактично припинено. А от голова ЦРУ США Вільям Бернс думає, що ми можемо побачити в цьому році ще кілька Авдіївок – якщо не буде допомоги від США.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські безпілотники летять у західному напрямку. Група "мопедів" перебуває на перетині Тернопільської та Рівненської областей.

00:00 В небі перебуває кілька російських безпілотників, переважно над Вінницькою областю. Також російські терористи завдали ракетного удару з поки ще російської Бєлгородської області по Богодухівському району на Харківщині.

Із ситуацією в Україні за 9 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 745: Україна скоро отримає снаряди, ситуація на фронті вирівнюється

Інформацію за 10 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 746: загарбники прориваються на сході та обстрілюють українські міста

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 747: росіяни все ще тиснуть на сході, але мають проблеми з живою силою і технікою