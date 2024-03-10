Війна — день 746: загарбники прориваються на сході та обстрілюють українські міста

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують тиснути на низці напрямків. На півдні загарбники намагаються промацати оборону ЗСУ, а найскладніші бої продовжуються на східному фронті, де мають невеликі поступи. Вже стали традиційними нічні запуски дронів та ракет, які росіяни здійснюють по цивільних об’єктах, через що список загиблих мирних українців продовжує зростати. Водночас українські захисники також відповідають ударами по глибокому російському тилу, виводячи з ладу ключові для військової машини Кремля об’єкти.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 10 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили кілька груп безпілотників із південних областей у бік Одеси, західних та східних областей.

Інформацію за 7 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 743: росіяни тиснуть у Донецькій області, але сповільнилися під Куп’янськом

Про те, що відбувалося 8 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 744: увесь світ об’єднався для ЗСУ, а українці обговорюють нову роботу Залужного

Із ситуацією в Україні за 6 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 745: Україна скоро отримає снаряди, ситуація на фронті вирівнюється