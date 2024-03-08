Війна — день 744: весь світ об’єднався для ЗСУ, а українці обговорюють нову роботу Залужного

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 8 березня 2024 року. У Туреччині заявляють про підготовку візиту президента України Володимира Зеленського цього дня. Було підписано довгоочікуваний указ про демобілізацію строковиків, чий термін служби було продовжено у зв’язку з воєнним станом. Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний може стати послом України у Великій Британії. А весь світ тим часом об’єднується для допомоги українським військовим, — зокрема Чехія зібрала гроші для постачання 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ворог вдарив по Куп’янську, йде розбір завалів, попередньо загинули двоє цивільних.

Ніч в Україні розпочалася під черговою атакою "Шахедами" із моря.

Карта бойових дій на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій DeepState в Україні 08.03.2024

Про те, що відбувалося 5 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 741: ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою, але вони знайшли нову мету

Із ситуацією в Україні за 6 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 742: росіяни тиснуть на кількох напрямках і масово атакують "шахедами"

Інформацію за 7 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 743: росіяни тиснуть у Донецькій області, але сповільнилися під Куп’янськом