Чи змінять F-16 ситуацію на полі бою: підполковник ВПС США поділився прогнозом

Джахара Матісек зробив кілька припущень того, як в Україні будуть використовувати ці винищувачі

Винищувачі F-16, які невдовзі отримає українська армія від західних партнерів, повинні забезпечити трохи більше можливостейта та дати невелику перевагу перед росіянами. Але докорінно ситуація не зміниться.

Так вважає чинний підполковник ВПС США та військовий професор кафедри питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Джахара Матісек. Свою думку з цього приводу він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Теоретично, оскільки в українців закінчуються деталі, щоб підтримувати МіГ-29 і Су, F-16 повинні забезпечити трохи більше можливостей, надати дуже невелику перевагу проти росіян. Але ми не знаємо, яке озброєння та датчики будуть встановлені на цих F-16, бо це ті речі, які роблять винищувачі ефективною платформою в сучасному бойовому просторі.", — сказав він.

Джахара Матісек каже, що ситуація на полі бою моглаб стати інакшою, якби замість 12-ти F-16 Україна мала 1200 і кілька тисяч пілотів. За його словами, до кінця 2024 року наша країна матиме щонайменше 40-50 винищувачів. "Але цього все одно недостатньо, щоб справді змінити ситуацію.", — сказав підполковник ВПС США.

Військовий припустив, що в ЗСУ планують використовувати F-16 як судно з ракетами чи бомбами, завантажене якомога більшою кількістю боєприпасів. Очевидно, набагато більшою, аніж МіГ-29 чи Су. Як варіант, в ПС намагатимуться піднятися на дуже велику висоту, щоб закинути цю зброю якомога далі, щоб порушити російські лінії постачання та логістику. Він додав, що F-16 можуть бути використані на фронті для безпосередньої підтримки з повітря, аби допомогти наземним українським силам пробитися на певних ділянках.

"Проблема полягає в тому, що F-16 не є літаками-"невидимками". Отже, це небезпечно. Те, що може допомогти в розгортанні F-16, і, можливо, це продумана українська стратегія — змусити росіян припинити вильоти літаків ДРЛВ A-50. Вони полегшують наведення на ціль і дають розуміння, як правильно атакувати літаки противника та захищати свій повітряний простір.", — зауважив американець.

Джахара Матісек каже, що грає роль і те, які датчики, радари та озброєння отримають F-16. Якщо вони кращі або на одному рівні з росіянами, тоді є ймовірність, що українці справді зможуть досягти непоганих результатів.

"Я не намагаюся звести нанівець будь-які надії щодо застосування F-16, але припускаю, що українці будуть дуже розсудливими і шукатимуть можливості для використання слабких місць Росії.", — резюмував він.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".

Раніше "Телеграф" писав про те, на якому етапі зараз підготовка пілотів на F-16.