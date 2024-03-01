"Треба не лише літати, а й воювати": Ігнат розповів, на якому етапі підготовка пілотів на F-16

Україна також готує та адаптує інфраструктуру для цих літаків

Під час прискореного навчання на F-16 українські льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми. У тому числі — завдання ударів по різних цілях.

"Перехід на F-16 не може бути швидким, як нам би того не хотілося. І так, близько півроку, це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна — це 2 роки", — сказав спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

Він додав, що Україна робить все можливе, щоб F-16 якнайшвидше з’явився в нашому небі та виконував ті завдання, які можливі на тій модифікації, яку дадуть нам партнери. Гнат уточнив, на якому етапі знаходиться підготовка українських льотчиків та інженерів.

"Процес триває. Льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних, наземних цілях. Це дуже і дуже потрібно. Тому що не тільки літати потрібно на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти", — зазначив речник ЗС України.

За його словами, готується і наземний персонал авіаційні інженери. Вони навчаються обслуговувати F-16 та його озброєння, програмувати літак та завдавати ударів високоточною зброєю.

"Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював в українському небі, знищував повітряні, наземні та надводні цілі", — підкреслив Ігнат.

Водночас Україна готує та адаптує інфраструктуру на певних майданчиках. Це дозволить застосовувати літаки F-16 на українських аеродромах.

Варто зазначити, що перші чотири українські пілоти завершать підготовку на винищувачах F-16 до літа. Вони розпочали підготовку в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців. Загалом у США проходять навчання три групи по чотири пілоти. Вони завершать навчання у період із травня по серпень. Також стали відомі точніші терміни, коли F-16 прибудуть до України. За словами чиновників ЄС, це станеться вже за чотири місяці — у червні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями в Нідерландах повідомили, що можуть передати Україні понад 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати в рамках Коаліції винищувачів. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції, але точну кількість літаків не називав.