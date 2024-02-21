Перші українські пілоти завершать навчання на F-16 найближчими місяцями: ЗМІ назвали терміни

Усього підготовку проходить три групи

За даними Національної гвардії Арізони (США), перші чотири українські пілоти завершать підготовку на винищувачах F-16 до літа. Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців.

За словами капітана Ерін Ханніган, представниці Національної гвардії Арізони, друга група з чотирьох пілотів розпочала навчання у січні. Третя група із чотирьох пілотів зараз проходить навчання англійській мові, пише CNN. Очікується, що всі пілоти завершать навчання у період із травня до серпня, зазначила Ханніган.

Нагадаємо, раніше стали відомі точніші терміни, коли вони прибудуть в Україну. За словами чиновників ЄС, це станеться вже за чотири місяці — у червні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями в Нідерландах повідомили, що можуть передати Україні понад 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати в рамках Коаліції винищувачів. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції безпеки наголосив на цьому, але точну кількість літаків не називав.