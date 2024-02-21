Окупанти вдарили ракетами по житловому кварталу Краматорська: є поранені, у місті перебої з водою

У найближчих багатоповерхівках вибило вікна

Увечері 20 лютого окупанти завдали ракетного удару по місту Краматорськ (Донецька область). Внаслідок атаки шестеро людей отримали поранення.

Як повідомляє Краматорська міськрада, російського удару було завдано близько 20:00, а ракети впали у житловому районі міста. Через це постраждали чотири співробітниці комунального підприємства у віці 43, 48, 56 та 58, які перебували на робочому місці.

Крім того, травми отримали 50-річний чоловік та 20-річна жінка, які перебували біля постраждалої будівлі. Також є припущення, що під завалами може бути людина.

Також зазначається, що вибухова хвиля завдала пошкодження щонайменше 10 багатоповерхівкам та автомобілю.

Після удару у деяких будинках спостерігаються перебої з водою. Щоб зменшити наслідки проблеми, якийсь час городянам поставлятимуть технічну воду, яку необхідно кип’ятити перед вживанням. За потреби також буде організовано підвезення.

Комунальники також попередили, що 21 лютого буде обмежено рух вулицями Ювілейної та Марії Приймаченко (на відрізках між Парковою та Проспектом Незалежності).

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти вівторка, 20 лютого, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. У Сумській області через це загинули п’ятеро людей.