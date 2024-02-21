Оккупанты ударили ракетами по жилому кварталу Краматорска: есть раненые, в городе перебои с водой

В ближайших многоэтажках выбило окна

Вечером 20 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск (Донецкая область). В результате атаки шесть человек получили ранения.

Как сообщает Краматорский горсовет, российский удар был нанесен около 20:00, а ракеты упали в жилом районе города. Из-за этого пострадали четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58, которые находились на рабочем месте.

Кроме того, травмы получили 50-летний мужчина и 20-летняя женщина, которые находились возле пострадавшего здания. Также есть предположения, что под завалами может находиться человек.

Также отмечается, что взрывная волна нанесла повреждения по меньшей мере 10 многоэтажкам и автомобилю.

После удара в некоторых домах наблюдаются перебои с водой. Чтобы уменьшить последствия проблемы, некоторое время горожанам будут поставлять техническую воду, которую необходимо кипятить перед употреблением. При необходимости также будет организован подвоз.

Коммунальщики также предупредили, что 21 февраля будет ограничено движение по улицам Юбилейной и Марии Примаченко (на отрезках между Парковой и Проспектом Независимости).

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 20 февраля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. В Сумской области из-за этого погибли пять человек.