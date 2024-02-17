Количество обстрелов выросло втрое: Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

До этого ежедневно район обстреливали от 100 до 150 раз

Россияне в последние дни существенно увеличили количество ударов по Запорожской области. За последние сутки они обстреляли ее 408 раз, включая попадание ракетой по объекту инфраструктуры в обед субботы.

Повреждение этого объекта привело к сбоям в работе электро- и теплосетей, поэтому около 4 тысяч абонентов остались без тепла. Его вернули вечером около 18:00, о чем глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона.

Как война разрушила экономику России

Россияне увеличили количество обстрелов Запорожской области

Федоров рассказал, что за последние несколько дней армия врага стала чаще атаковать мирных запорожцев. Если ранее они обстреливали территории области от 100 до 150 раз, то за последние сутки это число выросло втрое ― до 408 раз.

В обед, в 12:24 в Запорожье прозвучал взрыв. Выяснилось, что россияне ударили ракетой по одному из объектов инфраструктуры на окраине города. Он прекратил работу. Без тепла остались около 4000 абонентов.

"Городские тепловые сети" возобновили работу котельной уже к вечеру. По состоянию на 18:00, всем абонентам вернули тепло в дом. Но главное, что обошлось без пострадавших и погибших.

Федоров обратился к жителям Запорожья и области с призывом реагировать на сообщения о ракетной опасности. Он подчеркнул, что враг не прекратит свой террор гражданских.

Напомним, что Иван Федоров стал главой Запорожской ОВА в начале февраля 2024 года. До этого он занимал пост мэра Мелитополя, который сейчас временно оккупирован российскими войсками.

Ранее "Телеграф" писал о "прилете" в Запорожье 15 февраля. Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. Один человек пострадал.