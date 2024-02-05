На Запорожье оккупанты жестоко наказали подростков, сорвавших российский флаг — СМИ

"Под шумок" взяли не только тех, кто "провинился"

Россияне продолжают репрессии против жителей оккупированных территорий Запорожской области, выступающих против РФ. Так, в селе Новобогдановка Мелитопольского района солдаты России избили и увезли "на подвал" несовершеннолетних.

Провинились они тем, что сорвали ненавистный триколор со здания сельсовета. Об этом пишет РИА.Мелитополь.

Фейковые полицейские в Мелитопольском районе якобы в очередной раз обнаружили факт надругательства над флагом страны-террориста.

"На Мелитопольщине в селе Новобогдановка, россияне задержали и жестоко избили ребят, сорвавших флаг РФ со здания сельсовета", — рассказывают местные жители.

Село на карте

=Отмечается, что срывали флаг страны-агрессора три подростка, но россияне "под шумок" задержали семь парней. Всем им, как пишет издание, от 16 до 18 лет. Более того, по словам местных, родители некоторых из подростков пророссийски настроены и открыто радовались оккупации. Но даже это не помогло им вызволить своих детей из плена, в котором они сейчас находятся.

"В селе говорят, что "на подвал" бросили троих парней", — сообщают жители Новобогдановки, добавляя, что одного из них сильно избили. Россияне якобы угрожают, что их ждет суд или же их отправят на войну.

От внимания местным не скрылось и то, что флаг подростки сорвали осенью, но некоторые из них были задержаны только недавно.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают свирепствовать на оккупированных территориях. Так в Волновахе (Донецкая область) кадыровцы расстреляли девять человек прямо на семейном празднике.