Сначала отпустил, а потом застрелил в спину: в Украине объявили приговор солдату РФ, убившему гражданских

Преступление зафиксировали камеры наблюдения

Российские военные, убившие двух гражданских выстрелов в спину вблизи села Мрия на Киевщине, получили приговор. Они приговорены к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram. Отмечается, что преступление было совершено еще в начале полномасштабного вторжения. Факт убийства зафиксирован камерами видеонаблюдения.

"При публичном обвинении Бучанской окружной прокуратуры суд признал виновным старшего лейтенанта танковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Россиянин был приговорен к пожизненному лишению свободы. В суде прокурорам удалось доказать, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мечта Бучанского района Киевской области.

Отмечается, что к оккупантам вышли два гражданских безоружных граждан – владелец и охранник этого предприятия. Россияне, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Но как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей.

"От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины умерли. После этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль", — добавляется в сообщении.

Преступление военнослужащих РФ было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Материалы в отношении других лиц, причастных к преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.

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