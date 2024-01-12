Спочатку відпустив, а потім застрелив у спину: в Україні оголосили вирок солдату РФ, який вбив цивільних

Злочин зафіксували камери спостереження

Російські військові, які вбили двох цивільних пострілами у спину поблизу села Мрія на Київщині, отримали вирок. Їх засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у Telegram. Зазначається, що злочин було вчинено ще на початку повномасштабного вторгнення. Факт вбивства зафіксували камери відеоспостереження.

"За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним старшого лейтенанта танкової бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Росіянина було засуджено до довічного позбавлення волі. У суді прокурорам вдалось довести, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Зазначається, що до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Росіяни, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Але, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних мешканців.

"Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли. Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку", — додається у повідомленні.

Злочин військовослужбовців РФ був зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Матеріали відносно інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.

Раніше "Телеграф" писав, що у РФ завершили розслідування кримінальної справи стосовно заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади, героя Росії Ірека Магасумова. Його звинувачують у вбивстві 18-річної мешканки тимчасово окупованого Луганська.