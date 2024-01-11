Святкував отримання "героя": російський полковник у Луганську вбив 18-річну дівчину

Підлеглий окупанта намагався взяти вбивство на себе

У РФ завершили розслідування кримінальної справи стосовно заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади, героя Росії Ірека Магасумова. Його звинувачують у вбивстві 18-річної мешканки тимчасово окупованого Луганська.

Як пишуть російські ЗМІ, військове слідство планувало перекваліфікувати скоєний злочин на менш тяжку статтю про заподіяння смерті через необережність. Однак у результаті підполковника звинуватили не лише в убивстві, а й у хуліганстві.

Адвокати Магасумова наполягають, що він не мав причин вбивати дівчину. Проте слідство вважає, що одразу після пострілу у свою випадкову знайому Магасумов, відійшовши буквально півсотні метрів від місця вбивства, вплутався у конфлікт з іншими російськими військовими.

Зазначається, що до бійки та стрілянини в ньому не дійшло, оскільки підполковник, як випливає з обвинувачення, просто "придушив авторитетом" своїх молодших за званням опонентів. Вони були змушені не тільки відступили, а й віддали старшому офіцеру свою "Ниву" для його поїздки до частини.

11 серпня 2023 року Магасумов у Луганську вбив дівчину. Це сталося за дев’ять днів після вручення йому медалі "Золота зірка" героя Росії у Георгіївській залі Кремля. Нагородження той відзначав у луганському барі "Панорама" із двома своїми підлеглими, капітанами Павлом Яськевичем та Артуром Пузанкевичем, а вже у закладі до військових приєдналися дві 18-річні дівчата з місцевих.

Після закриття бару близько 22 години одна з дівчат попросила своїх супутників дати їй постріляти з пістолета, який офіцери принесли на свято, і четверо учасників застілля перемістилися в сусідній сквер. Пузанкевич залишився біля "Панорами" поговорити з іншими відвідувачами. Дівчина-ініціатор розваги, як пізніше встановило слідство, двічі вистрілила по розставлених на землі пляшках під керівництвом Магасумова, а третій постріл із ПМ з якоїсь причини припав їй у груди. Куля пробила аорту, і поранена померла за кілька хвилин від внутрішньої крововтрати.

Дівчина, що вижила, заявила, що її подругу застрелив Магасумов. Той, за її словами, розлютився, вважаючи поведінку своєю випадковою знайомою "надто зухвалим". За ці злочини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Луганську орудує серійний вбивця і ґвалтівник, який полює на самотніх жінок.