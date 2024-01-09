Привозять з собою навіть замки: у прокуратурі розповіли, навіщо окупанти облаштовують катівні

В Україні та РФ ідентифікували понад 100 ворожих катівень

Створення катівень і позбавлення волі цивільних — це системна поширена практика росіян. Вони облаштовують цілу систему місць тримання зразу після окупації території.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів глава "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов. Він зазначив, що в Херсонській області, в Херсоні зокрема, біло виявлено, що у ворога є чітко відпрацьований алгоритм дій після захоплення території.

"Вони знаходять спеціально передбачені для тримання місця, шукають, де ще можна тримати заручників. Тобто, це ІТТ (ізолятори тимчасового тримання. — Ред.), СІЗО, виробничі приміщення, підвали тощо. Загарбники привозять з собою засувні замки на двері, які використовуються у в'язницях, облаштовують систему відеонагляду, встановлюють режим таких місць несвободи", — підкреслив Бєлоусов.

Він зазначив, що окупанти використовують катівні з різною метою. За словами прокурора, основна, безумовно, — це система фільтрації.

"Вони шукають всіх, хто займає проукраїнську позицію за різними параметрами. Окупанти катують людей, вбивають, вивозять. Також військові РФ займаються пограбуваннями — забирають гроші, "віджимають" бізнес. Тобто є злочини, що дотичні до геноциду, а є — загальнокримінального порядку", — заявив він.

Бєлоусов повідомив, що в Херсонській, Харківській областях, на окупованих територіях, на території Росії існують десятки таких місць несвободи. За його словами, встановлено близько 150 місць в Україні та РФ, де утримуються українські військовополонені. Він також підкреслив, що російська практика катівень не нова, вона почалася ще у 2014 році, і приклад тому — тюрма "Ізоляція" у Донецьку.

Детальніше читайте у повній версії другої частини інтерв’ю: Цивільних заручників маємо повернути, і це не про обмін — глава "департаменту війни" ОГП про російські катівні і невідворотність покарання (ч. 2)

Коли окупантів притягнуть до відповідальності за воєнні злочини в Україні, які ще країни проводять свої розслідування щодо російських злочинців, про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та про те, як МКС отримає покази одного з бойовиків ПВК "Редут", читайте в першій частині інтерв’ю керівника "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

Нагадаємо, у січні 2023 року неподалік Херсона знайшли ще одну катівню, де знущалися з українців. Її розмістили у приватному будинку у селищі Олександрівка.