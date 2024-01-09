Привозят с собой даже замки: в прокуратуре рассказали, зачем оккупанты обустраивают пыточные

В Украине и РФ идентифицировали более 100 вражеских пыточных

Создание пыточных и лишение свободы гражданских – это системная распространенная практика россиян. Они обустраивают целую систему мест содержания сразу после оккупации территории.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Белоусов. Он отметил, что в Херсонской области, в Херсоне в частности, было обнаружено, что у врага есть четко отработанный алгоритм действий после захвата территории.

"Они находят специально предусмотренные для удерживания места, ищут, где еще можно держать заложников. То есть, это ИВС (изоляторы временного содержания. — Ред.), СИЗО, производственные помещения, подвалы и т.д. Захватчики привозят с собой задвижные замки на двери, которые используются в тюрьмах, обустраивают систему видеонаблюдения, устанавливают режим таких мест несвободы", — подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что оккупанты используют пыточные в разных целях. По словам прокурора, основная, безусловно, это система фильтрации.

"Они ищут всех, кто занимает проукраинскую позицию по разным параметрам. Оккупанты пытают людей, убивают, вывозят. Также военные РФ занимаются ограблениями — забирают деньги, "отжимают" бизнес. То есть имеют место преступления, касающиеся геноцида, а есть — общеуголовного порядка", – заявил он.

Белоусов сообщил, что в Херсонской, Харьковской областях, на оккупированных территориях, на территории России существуют десятки таких мест несвободы. По его словам, установлено около 150 мест в Украине и РФ, где содержатся украинские военнопленные. Он также подчеркнул, что российская практика пыточных не нова, она началась еще в 2014 году, и пример тому — тюрьма "Изоляция" в Донецке.

Подробнее читайте в полной версии второй части интервью: Гражданских заложников должны вернуть, и это не об обмене — глава "департамента войны" ОГП о российских застенках и неотвратимости наказания (ч. 2)

Когда оккупантов привлекут к ответственности за военные преступления в Украине, которые еще страны проводят свои расследования в отношении российских преступников, о сотрудничестве с Международным уголовным судом и о том, как МКС получит показания одного из боевиков ЧВК "Редут", читайте в первой части интервью руководителя "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.

Напомним, в январе 2023 года неподалеку от Херсона нашли еще одну пыточную, где издевались над украинцами. Ее разместили в частном доме в поселке Александровка.