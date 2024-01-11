Отмечал получение "героя": российский полковник в Луганске убил 18-летнюю девушку

Подчиненный оккупанта пытался взять убийство на себя

В РФ завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады, героя России Ирека Магасумова. Его обвиняют в убийстве 18-летней жительницы временно оккупированного Луганска.

Как пишут российские СМИ, военное следствие планировало переквалифицировать совершенное преступление на менее тяжкую статью о причинении смерти по неосторожности. Однако в итоге подполковника обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве.

Адвокаты Магасумова настаивают, что у него не было причин убивать девушку. Однако следствие считает, что сразу после выстрела в свою случайную знакомую Магасумов, отойдя буквально полсотни метров от места убийства, ввязался в конфликт с другими российски военным.

Отмечается, что до драки и стрельбы в нем не дошло, поскольку подполковник, как следует из обвинения, просто "подавил авторитетом" своих младших по званию оппонентов. Они были вынуждены не только ретироваться, но и отдали старшему офицеру свою "Ниву" для его поездки в часть.

11 августа 2023 года в Луганске Магасумов убил девушку. Это произошло через девять дней после вручения ему медали "Золотая звезда" героя России в Георгиевском зале Кремля. Награждение тот отмечал в луганском баре "Панорама" с двумя своими подчиненными, капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем, а уже в заведении к военным присоединились две 18-летние девушки из местных.

После закрытия бара около 22 часов одна из девушек попросила своих спутников дать ей пострелять из пистолета, который офицеры принесли на праздник, и четверо участников застолья переместились в соседний сквер. Пузанкевич остался возле "Панорамы" побеседовать с другими посетителями. Девушка—инициатор развлечения, как позже установило следствие, дважды выстрелила по расставленным на земле бутылкам под руководством Магасумова, а третий выстрел из ПМ по какой-то причине пришелся ей в грудь. Пуля пробила аорту, и раненая скончалась через несколько минут от внутренней кровопотери.

Выжившая девушка заявила, что ее подругу застрелил Магасумов. Тот, по ее словам, вспылил, посчитав поведение своей случайной знакомой "слишком дерзким". За эти преступления ему грозит соответственно до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Луганске орудует серийный убийца и насильник, который охотится на одиноких женщин.