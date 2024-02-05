На Запоріжжі окупанти жорстоко покарали підлітків, які зірвали російський прапор - ЗМІ

"Під шумок" взяли не тільки тих, хто "провинився"

Росіяни продовжують репресії проти мешканців окупованих території Запорізької області, які виступають проти РФ. Так у селі Новобогданівка Мелітопольського району солдати Росії побили й відвезли "на підвал" неповнолітніх.

Провинились вони тим, що зірвали ненависний триколор з будівлі сільради. Про це пише РІА.Мелітополь.

Фейкові поліцейські в Мелітопольському районі нібито вкотре виявили факт наруги над прапором країни-терориста.

"На Мелітопольщині в селі Новобогданівка, росіяни затримали та жорстоко побили хлопців, які зірвали прапор РФ з будівлі сільради", — розповідають місцеві жителі.

Село на мапі

Зазначається, що зривали прапор країни-агресора три підлітки, але росіяни "під шумок" затримали аж сімох хлопців. Усім їм, як пише видання, від 16 до 18 років. Ба більше, за словами місцевим, батьки деяких із підлітків проросійськи налаштовані й відкрито раділи окупації. Але навіть це не допомогло їм визволити своїх дітей з полону, в якому вони зараз перебувають.

"У селі кажуть, що "на підвал" кинули трьох хлопців", — повідомляють жителі Новобогданівки, додаючи, що одного з них сильно побили. Росіяни нібито погрожують, що на них чекає суд або ж їх відправлять на війну.

Від уваги місцевим не сховалось і те, що прапор підлітки зірвали восени, але деяких з них затримали лише нещодавно.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують лютувати на окупованих територіях. Так у Волновасі (Донецька область) кадировці розстріляли дев’ятьох людей прямо на сімейному святі.