Росіяни вбили у Харкові заслужену артистку України

З 2 січня Вікторія Тимошенко перебувала у вкрай тяжкому стані

Внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні у четвер, 4 січня.

Про це повідомила пресс-служба Харківської ОВА. Подробиці опубліковано на офіційному сайті.

З 2 січня актриса Вікторія Тимошенко перебувала у вкрай тяжкому стані у реанімації 4-ї лікарні невідкладної допомоги.

В обласній адміністрації розповіли, що Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали у 1960 році. Через 8 років вона розпочала виступати на харківській театральній сцені.

Театр, де грала загибла, виставив пам’ятну посаду.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вранці у вівторок, 2 січня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, у тому числі застосувавши "Кинджали". Під ударом опинилися Київ та Харків, є загиблі та десятки постраждалих. Вибухи внаслідок роботи ППО чули також у Сумах та Кропивницькому.