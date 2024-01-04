Россияне убили в Харькове заслуженную артистку Украины

Со 2 января Виктория Тимошенко находилась в крайне тяжелом состоянии

В результате ракетного удара по Харькову 2 января от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице в четверг, 4 января.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА. Подробности опубликованы на официальном сайте.

Со 2 января актриса Виктория Тимошенко находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации 4-й больницы неотложной помощи.

В областной администрации рассказали, что Виктория Тимошенко окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре г. Махачкалы в 1960 году. Спустя 8 лет она начала выступать на харьковской театральной сцене.

Театр, где игравшая погибшая, выставил памятный пост.

Ранее "Телеграф" сообщил, что утром во вторник, 2 января, Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, в том числе применив "Кинжалы". Под ударом оказались Киев и Харьков, есть погибшие и десятки пострадавших. Взрывы в результате работы ПВО слышали также в Сумах и Кропивницком.