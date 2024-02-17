Кількість обстрілів зросла втричі: Федоров розповів про ситуацію у Запорізькій області

До цього щодня район обстрілювали від 100 до 150 разів

Росіяни останніми днями суттєво збільшили кількість ударів по Запорізькій області. За останню добу вони обстріляли її 408 разів, включаючи влучання ракетою по об’єкту інфраструктури в обід суботи.

Пошкодження цього об’єкта призвело до збоїв у роботі електро- та тепломереж, тому близько 4 тисяч абонентів залишилися без тепла. Його повернули ввечері близько 18.00, про що голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров розповів у етері національного телемарафону.

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Росіяни збільшили кількість обстрілів Запорізької області

Федоров розповів, що за останні кілька днів армія ворога почала частіше атакувати мирних запорожців. Якщо раніше вони обстрілювали території області від 100 до 150 разів, то за останню добу ця кількість зросла втричі — до 408 разів.

В обід о 12:24 у Запоріжжі пролунав вибух. З’ясувалося, що росіяни вдарили ракетою по одному з об’єктів інфраструктури на околиці міста. Він припинив роботу. Без тепла залишилося близько 4000 абонентів.

"Міські теплові мережі" відновили роботу котельні вже надвечір. Станом на 18:00 всім абонентам повернули тепло до будинку. Але головне, що обійшлося без постраждалих та загиблих.

Федоров звернувся до мешканців Запоріжжя та області із закликом реагувати на повідомлення про ракетну небезпеку. Він наголосив, що ворог не припинить свій терор цивільних.

Нагадаємо, що Іван Федоров став головою Запорізької ОВА на початку лютого 2024 року. До цього він обіймав посаду мера Мелітополя, який зараз тимчасово окуповано російськими військами.

Раніше "Телеграф" писав про "приліт" у Запоріжжі 15 лютого. Ворог атакував об’єкт цивільної інфраструктури. Одна людина постраждала.