Первые украинские пилоты завершат обучение на F-16 в ближайшие месяцы: СМИ назвали сроки

Всего подготовку проходит три группы

По данным Национальной гвардии Аризоны (США), первые четыре украинских пилота завершат подготовку на истребителях F-16 к лету. Пилоты начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев.

По словам капитана Эрин Ханниган, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе. Третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку, пишет CNN. Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, отметил Ханниган.

Напомним, ранее стали известны более точные сроки, когда они прибудут в Украину. По словам чиновников ЕС, это произойдет уже через четыре месяца — в июне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Нидерландах сообщили, что могут передать Украине более 24 истребителей F-16, которые страна пообещала передать в рамках Коалиции истребителей. Премьер-министр страны Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности отметил это, но точное количество самолетов не называл.