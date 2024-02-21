Первые украинские пилоты завершат обучение на F-16 в ближайшие месяцы: СМИ назвали сроки
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Всего подготовку проходит три группы
По данным Национальной гвардии Аризоны (США), первые четыре украинских пилота завершат подготовку на истребителях F-16 к лету. Пилоты начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев.
По словам капитана Эрин Ханниган, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе. Третья группа из четырех пилотов сейчас проходит обучение английскому языку, пишет CNN. Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, отметил Ханниган.
Напомним, ранее стали известны более точные сроки, когда они прибудут в Украину. По словам чиновников ЕС, это произойдет уже через четыре месяца — в июне.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Нидерландах сообщили, что могут передать Украине более 24 истребителей F-16, которые страна пообещала передать в рамках Коалиции истребителей. Премьер-министр страны Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности отметил это, но точное количество самолетов не называл.