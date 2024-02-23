F-16 все ближче: Зеленський показав яскраве відео тренувань наших пілотів

Винищувачі можуть з’явитися в Україні вже на початку літа

Президент України Володимир Зеленський показав кадри із тренувань наших пілотів на винищувачах F-16 у Данії. Відео знято у лютому поточного року.

"Усі українці чекають дня, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст та громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти та персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", — підписав кадри президент.

Варто зазначити, що перші чотири українські пілоти завершать підготовку на винищувачах F-16 до літа. Вони розпочали підготовку в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців. Загалом у США проходять навчання три групи по чотири пілоти. Вони завершать навчання у період із травня по серпень. Також стали відомі точніші терміни, коли F-16 прибудуть до України. За словами чиновників ЄС, це станеться вже за чотири місяці — у червні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями в Нідерландах повідомили, що можуть передати Україні понад 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати в рамках Коаліції винищувачів. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції безпеки наголосив на цьому, але точну кількість літаків не називав.