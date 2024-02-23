F-16 все ближе: Зеленский показал яркое видео тренировок наших пилотов

Истребители могут появиться в Украине уже в начале лета

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры с тренировок наших пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео снято в феврале текущего года.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и громад и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", — подписал кадры президент.

Стоит отметить, что первые четыре украинских пилота завершат подготовку на истребителях F-16 к лету. Они начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев. Всего в США проходят обучение три группы по четыре пилота. Они завершат обучение в период с мая по август. Также стали известны более точные сроки, когда F-16 прибудут в Украину. По словам чиновников ЕС, это произойдет уже через четыре месяца — в июне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Нидерландах сообщили, что могут передать Украине более 24 истребителей F-16, которые страна пообещала передать в рамках Коалиции истребителей. Премьер-министр страны Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности отметил это, но точное количество самолетов не называл.