Україна розчищає небо для F-16: про що свідчить збиття другого російського А-50

Росіянам доведеться терміново шукати новий спосіб протистояти українським літакам

Українські військові розчищають узбережжя Чорного моря від російських засобів виявлення та ППО, готуючись до прибуття винищувачів F-16. В рамках цієї боротьби швидше за все й було знищено російський літак А-50У.

Як йдеться в матеріалі The Eurasian Times, ЗСУ, очевидно, влаштували полювання за літаками далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) і системами ППО С-400. На думку видання, такі дії ЗСУ значно ускладнили роботу російської авіації.

"Втрата чергової системи А-50 означає серйозну загрозу для найкращих бойових літаків РФ, на кшталт Су-35, та повну катастрофу для інших її літаків", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що літаки ДРЛО А-50 можуть працювати у парі із ЗРК С-400, щоб виявити та вразити українську авіацію на дальній відстані. Наприклад, за допомогою ракет 40Н6 заявлена дистанція ураження збільшується до 380 кілометрів, що було основною ставкою окупантів у боротьбі з американськими F-16, які незабаром піднімуться в українське небо.

Проте з жовтня 2023 року українські війська розпочали активне полювання на С-400. Видання пише, що ЗСУ змогли знищити 3-4 пускові установки в Луганській області під час спланованої атаки із застосуванням різних тактик, перевантаження ППО та нальотів з різних боків.

Тепер же пошкодження одного А-50 у Білорусі у 2023 році та знищення ще двох на початку 2024 року напевно змусить росіян зайнятися пошуками інших способів зупинити F-16.

Як повідомлялося раніше, увечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.