"Надо не только летать, но и воевать": Игнат рассказал, на каком этапе подготовка пилотов на F-16

Украина также готовит и адаптирует инфраструктуру для этих самолетов

В ходе ускоренного обучения на F-16, украинские летчики уже отрабатывают тактические приемы. В том числе — нанесение ударов по различным целям.

"Переход на F-16 не может быть быстрым как нам бы того не хотелось. И да, около полугода, это максимально короткий срок, за который можно переобучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальная — это 2 года", — сказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

Он добавил, что Украина делает все возможное, чтобы F-16 как можно скорее появился в нашем небе и выполнял те задачи, которые возможны на той модификации, которую дадут нам партнеры. Игнат уточнил, на каком этапе находится подготовка украинских летчиков и инженеров.

"Процесс продолжается. Летчики уже отрабатывают тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным, наземным целям. Это очень и очень нужно. Потому что не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. Эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", — отметил спикер ВС Украины.

По его словам, готовится и наземный персонал — авиационные инженеры. Они обучаются обслуживать F-16 и его вооружение, программировать самолет и наносить удары высокоточным оружием.

"Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожал воздушные, наземные и надводные цели", — подчеркнул Игнат.

Наряду с этим Украина готовит и адаптирует инфраструктуру на определенных площадках. Это даст возможность применять самолеты F-16 на украинских аэродромах.

Стоит отметить, что первые четыре украинских пилота завершат подготовку на истребителях F-16 к лету. Они начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев. Всего в США проходят обучение три группы по четыре пилота. Они завершат обучение в период с мая по август. Также стали известны более точные сроки, когда F-16 прибудут в Украину. По словам чиновников ЕС, это произойдет уже через четыре месяца — в июне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Нидерландах сообщили, что могут передать Украине более 24 истребителей F-16, которые страна пообещала передать в рамках Коалиции истребителей. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции, но точное количество самолетов не называл.