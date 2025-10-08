Хронологія війни — день 1323: масована атака "шахедів" на Кривий Ріг та "френдліфаєр" у Бєлгороді

8 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 8 жовтня 2025 року. В Україні активно обговорюють можливу передачу американських стратегічних ракет великої дальності Tomahawk. Тим часом росіяни тиснуть на фронті, найбільше зусиль концентрують на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як проходить 1323-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Стало відомо про влучання російської ракети у багатоповерховий житловий будинок в Бєлгороді.

Місцеві телеграм-канали повідомили про гучні вибухи у Кривому Розі. Також повідомили, що декілька дронів прямують до селища Радушне у передмісті Кривого Рогу.

Смт Радушне біля Кривого Рогу

