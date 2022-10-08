Річниця легендарного вибуху на Кримському мосту. Пригадуємо, як це було (фото та відео)

Це був перший з трьох ударів по Керченському мосту, очікуємо на наступні

Рівно три роки тому, 8 жовтня 2022 року, близько 6 години ранку на Кримському мосту пролунав вибух та спалахнула потужна пожежа. Міст зазнав пошкоджень — автомобільний проліт впав у воду, постраждала залізнична гілка.

Що треба знати:

Причиною часткового руйнування мосту стала детонація вибухівки у російській вантажівці

У 2023 році СБУ визнала, що "бавовну" влаштувала вона та розповіла, як завезла на "недоторканий міст" 21 тонну гексогену

За три роки Україна завдала три удари по мосту: у жовтні 2022-го, липні 2023-го та червні 2025 року — далі буде

У третю річницю легендарного удару по дітищу глави Росії Володимира Путіна — мосту, що сполучає окупований Крим з Росією, "Телеграф" пригадує, як це було.

Одне з перших відео після вибухів на Кримському мосту

На мосту підірвалася вантажівка

Невдовзі стало відомо, що просто під час руху по Кримському мосту вибухнула російська вантажівка DAF. Полум'я перекинулося на потяг, який саме в цю мить віз цистерни з пальним. Рух мостом було призупинено.

Ситуація з підривом вантажівки здивувала, адже Росія широко анонсувала, що вантажні та легкові автомобілі перед виїздом на міст проходять спеціальну перевірку за допомогою рентген апарату російської розробки. За кілька секунд він нібито сканує авто та виявляє сліди небезпечних, у тому числі й вибухових речовин.

Кримський міст підірвала СБУ

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. Невдовзі голова Служби безпеки України Василь Малюк, який керував операцією, вперше розповів, як вона готувалася та здійснювалася.

Руйнування Кримського мосту були значними

Над мостом здійнявся чорний дим

За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену (вибухова речовина) до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. За легендою, вантажівка везла саме плівку. Фахівці обрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Також СБУ нейтралізувала спеціальні "глушилки" на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

Плівка, в якій сховали вибухівку

Ми сім кіл пекла пройшли, стільки людей втемну використали! Їм всім інкримінують співучасть у терористичному акті. Хоч насправді вони займались звичними для них рутинними справами. Це були звичайні російські контрабандисти Василь Малюк

Це був перший, але не останній удар по Кримському мосту. Другий вибух на Керченському мосту стався у липні 2023 року — це був удар далекобійною ракетою.

Вночі 3 червня 2025 року Служба безпеки України втретє завдала нищівного удару по символу російської окупації — Кримському мосту. Цього разу вибух був під водою.

Росіяни бісилися, а українці "клепали" меми

У Росії у жовтні 2022 року почалася справжня істерика через підрив "недоторканого" Кримського мосту. Почалися погрози чим лише можна, включно з ядерною зброєю. Проте нічого нового РФ не зробила.

В Україні це викликало піднесення, адже це дало надію, що наші Сили Оборони здатні бити ворога у найболючіші місця. З'явилося багато мемів, які увійшли в історію. Ось деякі з них:

