Годовщина легендарного взрыва на Крымском мосту. Вспоминаем, как это было (фото и видео)

Это был первый из трех ударов по Керченскому мосту, ждем следующих

Ровно три года назад, 8 октября 2022 года, около 6 часов утра на Крымском мосту раздался взрыв и вспыхнул мощный пожар. Мост получил значительные повреждения — автомобильный пролет упал в воду, пострадала железнодорожная ветка.

Что нужно знать:

Причиной частичного разрушения моста стала детонация взрывчатки в российском грузовике

В 2023 году СБУ признала, что "бавовну" устроила она и рассказала, как завезла на "неприкосновенный мост" 21 тонну гексогена

За три года Украина нанесла три удара по мосту: в октябре 2022-го, июле 2023-го и июне 2025 года — продолжение следует

В третью годовщину легендарного удара по детищу главы России Владимира Путина — моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией, "Телеграф" вспоминает, как это было.

Одно из первых видео после взрывов на Крымском мосту

На мосту взорвался грузовик

Вскоре стало известно, что прямо во время движения по Крымскому мосту взорвался российский грузовик DAF. Пламя перекинулось на поезд, который именно в этот момент вез цистерны с горючим. Движение по мосту было приостановлено надолго.

Ситуация с подрывом грузовика удивила, ведь Россия широко анонсировала, что грузовые и легковые автомобили перед выездом на мост проходят специальную проверку с помощью рентген аппарата российской разработки. Через несколько секунд он якобы сканирует авто и обнаруживает следы опасных, в том числе и взрывчатых веществ.

Крымский мост взорвала СБУ

В июле 2023 года СБУ впервые признала причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году. Вскоре глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, руководивший операцией, впервые рассказал, как она готовилась и осуществлялась.

Разрушения Крымского моста были значительными

Над мостом взвился черный дым

По его словам, для того чтобы незаметно довезти 21 тонну гексогена (взрывное вещество) до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. По легенде, грузовик вез именно пленку. Специалисты выбрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку. Также СБУ нейтрализовала специальные "глушилки" на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты.

Пленка, в которой спрятали взрывчатку

Мы семь кругов ада прошли, столько людей втемную использовали! Им всем инкриминируют соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались обычными для них рутинными делами. Это были обычные русские контрабандисты Василий Малюк

Это был первый, но не последний удар по Крымскому мосту. Второй взрыв на Керченском мосту произошел в июле 2023 года — это был удар дальнобойной ракетой.

Ночью 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины в третий раз нанесла сокрушительный удар по символу российской оккупации — Крымскому мосту. В этот раз взрыв был под водой.

Россияне бесились, а украинцы "клепали" мемы

В России в октябре 2022 года началась настоящая истерика из-за подрыва "неприкосновенного" Крымского моста. Начались угрозы чем только можно, включая ядерное оружие. Однако ничего нового РФ не сделала.

В Украине взрыв на символе российской оккупации вызвал подъем, ведь это дало надежду, что наши Силы Обороны способны бить врага в самые болезненные места. Появилось много мемов, вошедших в историю. Вот некоторые из них:

Читайте также интервью "Телеграф" с координатором партизан "АТЕШ": Есть люди, которые помогут уничтожить Крымский мост. Это возможно