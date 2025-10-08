Хронология войны — день 1323: массированная атака "шахедов" на Кривой Рог и "френдлифаер" в Белгороде

8 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

В календаре среда, 8 октября 2025 года. В Украине активно обсуждается возможная передача американских стратегических ракет большой дальности Tomahawk. Тем временем россияне давят на фронте, больше усилий концентрируют на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как проходит 1323 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Стало известно о попадании российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Белгороде.

Местные телеграмм-каналы сообщили о громких взрывах в Кривом Роге. Также сообщили, что несколько дронов направляются в поселок Радушное в пригороде Кривого Рога.

Пгт Радушное возле Кривого Рога

