Хронология войны — день 1320: россияне атакуют дронами и давят на фроте
5 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
Воскресенье, 5 октября 2025 года. Российские кафиры имеют новую цель для обстрелов — украинская железная дорога. Они бьют по локомотивам и поездам, чтобы навредить логистике и деморализовать общество. На фронте горячим направлением остается Покровский, но Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление противника.
Как проходит 1320-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
03:00 Запорожье было под атакой КАБов и дронов, Одессу также атаковали беспилотники. Были слышны взрывы.
01:00 Подтвержден взлет нескольких российских бомбардировщиков Ту-95МС. К утру ожидается ракетный удар врага.
00:00 Россияне атаковали Запорожский район. Предварительно повреждены частные дома, — ОВА.
