Хронологія війни — день 1320: росіяни атакують дронами та тиснуть на фроті

5 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 5 жовтня 2025 року. Російські окупанти мають нову ціль для обстрілів — українська залізниця. Вони бʼють по локомотивам та поїздам, щоб нашкодити логістиці та деморалізувати суспільство. На фронті найгарячішим напрямом залишається Покровський, але Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника.

Як проходить 1320-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Запоріжжя було під атакою КАБів та дронів, Одесу також атакували безпілотники. Було чутно вибухи.

01:00 Підтверджено зліт кількох російських бомбардувальників Ту-95МС. На ранок очікується ракетний удар ворога.

00:00 Росіяни атакували Запорізький район. Попередньо, пошкоджені приватні будинки, — ОВА.

