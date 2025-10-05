"Це складна система": в Чернігові виправдалися за "діряву" ППО

Росія посилила атаки на Чернігів, і місцева протиповітряна оборона гостро потребує кадрів

В Чернігівській обласній військовій адміністрації відкидають заяви про те, що протиповітряна оборона нібито погано працює та не може впоратися із російськими атаками. В ОВА зазначили, що ППО — це "складна система", а ті, хто критикує військових, можуть долучитися до мобільних вогневих груп та допомогти знищувати загрози.

Що треба знати:

Російські окупанти з вересня збільшили кількість атак на Чернігівщину у два рази

Підрозділи ППО відчувають гострий брак особового складу, військові чекають на охочих долучитися

ППО — складна система, яка працює та збиває дрони ворога, командування не надає точних цифр з відповідних міркувань

Відповідну заяву зробив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський. Він пояснив, що у вересні росіяни вдвічі збільшили кількість атак по Чернігову та області, відповідно, збільшили й кількість засобів ураження.

"Більшість БПЛА противника знищуються на прикордонні та на підступах до міста. Увага: дрони над населеними пунктами не збивають, щоб уникнути додаткових жертв чи руйнувань", — сказав керівник ОВА.

Також, за словами Брижинського, підрозділи ППО гостро потребують кадрів. Особливо потрібні оператори дронів-перехоплювачів. Брижинський повідомив, що військові пропонують чоловікам та жінкам віком від 18 років до 60 років долучитися до підрозділів ППО та залишив номера телефонів, за якими можна звернутися.

"ППО – це складна система взаємодії різних складових Сил оборони: підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних Сил. Всі ці підрозділи цього року отримали допомогу від громади Чернігова. В середньому кожний підрозділ отримав близько 15 млн грн. Робота ППО в області результативна, збиваються десятки повітряних цілей. Але жодних цифр з очевидних причин військове командування, яке відповідає за ППО, не надає", — додав Брижинський, попросивши "не поширювати недостовірну інформацію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що жовтень почався для Чернігівщини з нових ударів. Росіяни атакували енергооб'єкти, залишивши пів мільйона людей без світла. Блекаути у регіоні тривають по вісім годин, у місті не працюють котельні, школи перейшли на онлайн-навчання. Це спричинило хвилю дописів у соціальних мережах від мешканців Чернігівщини — українці прямо заявили, що ППО не здатна впоратися зі своїм головним завданням.