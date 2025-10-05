"Это сложная система": в Чернигове оправдались за "дырявую" ПВО

Россия усилила атаки на Чернигов, и местная противовоздушная оборона остро нуждается в кадрах

В Черниговской областной военной администрации отвергают заявления о том, что противовоздушная оборона якобы плохо работает и не может справиться с российскими атаками. В ОВА отметили, что ПВО — это "сложная система", а критикующие военных могут присоединиться к мобильным огненным группам и помочь уничтожать угрозы.

Что нужно знать:

Российские оккупанты с сентября увеличили количество атак на Черниговщину в два раза

Подразделения ПВО испытывают острую нехватку личного состава, военные ждут желающих присоединиться

ПВО — сложная система, работающая и сбивающая дроны врага, командование не дает точных цифр по соответствующим соображениям

Соответствующее заявление сделал глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский. Он пояснил, что в сентябре россияне вдвое увеличили количество атак по Чернигову и области, соответственно, увеличили и количество средств поражения.

"Большинство БПЛА противника уничтожаются на приграничье и на подступах к городу. Внимание: дроны над населенными пунктами не сбивают, чтобы избежать дополнительных жертв или разрушений", — сказал руководитель ОВА.

Также, по словам Брижинского, подразделения ПВО остро нуждаются в кадрах. Особенно нужны операторы дронов-перехватчиков. Брижинский сообщил, что военные предлагают мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 60 лет присоединиться к подразделениям ПВО и оставил номера телефонов, по которым можно обратиться.

"ПВО – это сложная система взаимодействия различных составляющих Сил обороны: подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных Сил. Все эти подразделения в этом году получили помощь от общины Чернигова. В среднем каждое подразделение получило около 15 млн грн. Работа ПВО в области результативна, сбиваются десятки воздушных целей. Но никаких цифр по очевидным причинам военное командование, отвечающее за ПВО, не дает", — добавил Брижинский, попросив "не распространять недостоверную информацию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что октябрь начался для Черниговщины с новых ударов. Россияне атаковали энергообъекты, оставив полмиллиона человек без света. Блэкауты в регионе длятся по восемь часов, в городе не работают котельные, школы перешли на онлайн-обучение. Это повлекло за собой волну сообщений в социальных сетях от жителей Черниговщины — украинцы прямо заявили, что ПВО не способна справиться со своей главной задачей.