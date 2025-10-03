Хронологія війни — день 1318: табуни "шахедів" над Україною та тиск росіян на фронті

3 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 3 жовтня 2025 року. Триває 1318-й день війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують активно тиснути на фронті, за минулу добу відбулось 133 боєзіткнень, за яких 36 припало на Покровський напрямок. Тим часом російський лідер Володимир Путін цинічно заявив, що досягнення миру можливе, якщо обидві сторони прагнуть домовитись, а не одна з них диктує власні умови.

Як проходить 1318-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 3 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:10 Полтаву обстріляли крилатими ракетами "Іскандер-К", попередньо ціллю окупантів знову була енергетика.

00:00 У небі над Україною фіксуються табуни "шахедів". Спостерігається активність, як пишуть монітори, у напрямку Києва.

