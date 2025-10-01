Хронологія війни — день 1316: росіяни тиснуть біля Покровська та запускають дрони

1 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі середа, 1 жовтня 2025 року. Триває 1316-й день війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують активно тиснути на фронті, за минулу добу відбулось 137 боєзіткнень, за яких 42 припало на Покровський напрямок. Тим часом росіяни традиційно атакують дронами.

Як проходить 1316-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 1 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Харків обстріляли КАБами та балістичними ракетами, під ударом ворога була критична інфраструктура.

01:00 Невелика кількість ударних дронів росіян фіксувалася на Дніпропетровщині.

00:00 Над Норвегією знову зафіксовано невідомі дрони. Водночас над Україною вже кружляють російські БПЛА.

Напрямок руху дронів над Україною

