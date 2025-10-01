Рус

Вперше в такій кількості: Сили оборони знищили відразу чотири САУ Koksan з КНДР

Антон Корж
Знищена іракська M1991 Koksan Новина оновлена 01 жовтня 2025, 05:11
Знищена іракська M1991 Koksan

Оператори Сил безпілотних систем на фронти протягом 30 вересня уразили аж чотири північнокорейські самохідні артилерійські гармати M1991 Koksan. Це ледве не вперше, коли цю САУ виявляють та знищують у такій кількості.

Що треба знати:

  • Уразили САУ оператори 412-го полку Nemesis
  • Північнокорейські САУ активно постачаються до Росії північнокорейським диктатором Кім Чен Ином
  • Радянські запаси артилерії у росіян майже вичерпані

Про вдале знищення ворожих САУ повідомили Сили безпілотних систем. Тут відзначився 412-й полк СБС Nemesis, оператори якого виявили та знищили чотири M1991 Koksan на фронті в Луганській та Запорізькій областях. При цьому одну з цілей, зазначили у повідомленні, було знищено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Що таке M1991 Koksan

Самохідна артилерійська установка (САУ) M1991 Koksan — 170-мм важка далекобійна самохідна артилерійська установка виробництва КНДР. Вважається, що це одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі, але ці дані не підтверджено. Проте її швидкострільність невелика – 1-2 постріли на 5 хвилин. Єдиним випадком її бойового застосування була війна в Іраку — тоді союзниками було захоплено деяку кількість знищених САУ іракської армії.

Вперше ці САУ помітили на фронті російсько-української війни в листопаді 2024 року. Фактично, це аналог радянських 203-мм САУ 2С7 "Піон" / 2С7М "Малка". Також існує САУ M1978 та M1989 Koksan — аналогічні за калібром, але старіші версії цієї машини. Росіяни масовано отримують такі САУ з КНДР, оскільки радянські запаси артилерії та САУ в російській армії майже вичерпані. В лютому 2025 року керівник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що окупантам передали не менше 120 САУ, і постачання тривають. Проте чимало Koksan вже було знищено українськими військами.

"Телеграф" розповідав, що в КНДР офіційно підтвердили участь своїх військових у війні проти України. Окрім САУ та солдатів Північна Корея передає Росії ракети, які вбивають українців. Їхній перелік може стати більшим — проти деяких в України немає зброї. Також зазначалося, що Північна Корея та РФ можуть готувати новий наступ в Україні: для участі в цьому наступі КНДР, яка регулярно відправляє своїх солдатів у допомогу Путіну, імовірно надасть Росії додаткові війська.

