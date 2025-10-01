Вперше в такій кількості: Сили оборони знищили відразу чотири САУ Koksan з КНДР

Оператори Сил безпілотних систем на фронти протягом 30 вересня уразили аж чотири північнокорейські самохідні артилерійські гармати M1991 Koksan. Це ледве не вперше, коли цю САУ виявляють та знищують у такій кількості.

Що треба знати:

Уразили САУ оператори 412-го полку Nemesis

Північнокорейські САУ активно постачаються до Росії північнокорейським диктатором Кім Чен Ином

Радянські запаси артилерії у росіян майже вичерпані

Про вдале знищення ворожих САУ повідомили Сили безпілотних систем. Тут відзначився 412-й полк СБС Nemesis, оператори якого виявили та знищили чотири M1991 Koksan на фронті в Луганській та Запорізькій областях. При цьому одну з цілей, зазначили у повідомленні, було знищено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Що таке M1991 Koksan

Самохідна артилерійська установка (САУ) M1991 Koksan — 170-мм важка далекобійна самохідна артилерійська установка виробництва КНДР. Вважається, що це одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі, але ці дані не підтверджено. Проте її швидкострільність невелика – 1-2 постріли на 5 хвилин. Єдиним випадком її бойового застосування була війна в Іраку — тоді союзниками було захоплено деяку кількість знищених САУ іракської армії.

Вперше ці САУ помітили на фронті російсько-української війни в листопаді 2024 року. Фактично, це аналог радянських 203-мм САУ 2С7 "Піон" / 2С7М "Малка". Також існує САУ M1978 та M1989 Koksan — аналогічні за калібром, але старіші версії цієї машини. Росіяни масовано отримують такі САУ з КНДР, оскільки радянські запаси артилерії та САУ в російській армії майже вичерпані. В лютому 2025 року керівник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що окупантам передали не менше 120 САУ, і постачання тривають. Проте чимало Koksan вже було знищено українськими військами.

"Телеграф" розповідав, що в КНДР офіційно підтвердили участь своїх військових у війні проти України. Окрім САУ та солдатів Північна Корея передає Росії ракети, які вбивають українців. Їхній перелік може стати більшим — проти деяких в України немає зброї. Також зазначалося, що Північна Корея та РФ можуть готувати новий наступ в Україні: для участі в цьому наступі КНДР, яка регулярно відправляє своїх солдатів у допомогу Путіну, імовірно надасть Росії додаткові війська.