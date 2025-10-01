Впервые в таком количестве: Силы обороны уничтожили сразу четыре САУ Koksan из КНДР

Отличился 412-й полк СБС Nemesis, операторы которого обнаружили и уничтожили четыре M1991 Koksan

Операторы Сил беспилотных систем на фронты в течение 30 сентября поразили четыре северокорейских самоходных артиллерийских пушки M1991 Koksan. Это чуть ли не впервые, когда САУ обнаруживают и уничтожают в таком количестве.

Что нужно знать:

Поразили САУ операторы 412-го полка Nemesis

Северокорейские САУ активно поставляются в Россию северокорейским диктатором Ким Чен Ином

Советские запасы артиллерии у россиян почти исчерпаны

Об удачном уничтожении вражеских САУ сообщили Силы беспилотных систем. Здесь отличился 412-й полк СБС Nemesis, операторы которого обнаружили и уничтожили четыре M1991 Koksan на фронте в Луганской и Запорожской областях. При этом одна из целей, отметили в сообщении, была уничтожена в тесном взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Что такое M1991 Koksan

Самоходная артиллерийская установка (САУ) M1991 Koksan – 170-мм тяжелая дальнобойная самоходная артиллерийская установка производства КНДР. Считается, что это одна из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем в мире, но эти данные не подтверждены. Однако ее скорострельность невелика – 1-2 выстрела в 5 минут. Единственным случаем ее боевого применения была война в Ираке – тогда союзниками было захвачено некоторое количество уничтоженных САУ иракской армии.

Впервые эти САУ заметили на фронте российско-украинской войны в ноябре 2024 года. Фактически, это аналог советских 203-мм САУ 2С7 "Пион"/2С7М "Малка". Также существует САУ M1978 и M1989 Koksan – аналогичные по калибру, но более старые версии этой машины. Россияне массированно получают такие САУ из КНДР, поскольку советские запасы артиллерии и САУ в российской армии почти исчерпаны. В феврале 2025 года руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что оккупантам передали не менее 120 САУ, и поставки продолжаются. Однако много Koksan уже было уничтожено украинскими войсками.

"Телеграф" рассказывал, что в КНДР официально подтвердили участие своих военных в войне против Украины. Кроме САУ и солдат Северная Корея передает России ракеты, убивающие украинцев. Их перечень может стать больше — против некоторых у Украины нет оружия. Также отмечалось, что Северная Корея и РФ могут готовить новое наступление в Украине: для участия в этом наступлении КНДР, регулярно отправляющей своих солдат в помощь Путину, предположительно предоставит России дополнительные войска.