Ничего своего уже нет: в ЦПД рассказали, как Россия сейчас зависит от воли КНДР

Снарядное производство в РФ не покрывает потребности в снарядах для артиллерии и минах для минометов

Российская армия становится все более зависимой от поставок боеприпасов и артиллерии из Северной Кореи, не говоря уже о поставках ракет, стрелкового оружия и живой силы. Свидетельством тому является передача России САУ производства КНДР – M1978 Koksan.

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram. Он напомнил, что россияне потеряли много собственной тяжелой артиллерии в боевых действиях против Украины.

"Передача кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потерях единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостатке, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой", — написал он.

Кроме того, Россия на фронте сейчас очень зависима от боеприпасов из КНДР. Снарядное производство в РФ не покрывает потребности российских оккупантов в снарядах для артиллерии и минах для минометов.

"Более 50%, а местами на определенных участках свыше 70% БК артиллерии, мины — кндровские", — добавил Коваленко.

M1978 Koksan – тяжелая дальнобойная самоходная артиллерийская установка производства КНДР. Имеет нестандартный калибр 170 мм (по другим данным, 180 мм). Может стрелять на расстояние до 40 км, но скорострельность невелика – 1-2 выстрела на 5 минут. Единственный известный опыт боевого использования – Ирано-Иракская война, Иран имел на вооружении до 30 таких САУ. Фактически, это аналог советских 203-мм САУ 2С7 "Пион"/2С7М "Малка".

Напомним, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ. 14 января в сети показали первое видео допроса одного из них.

Северокорейские войска несут в Курской области огромные потери из-за частых ударов украинских беспилотников, поскольку к таким боевым действиям армия КНДР оказалась не готова. Это повлияет на уроки, которые вынесет северокорейское командование из боевых действий, однако сейчас это приводит к большому количеству ликвидированных и раненых солдат КНДР.