Советская тактика и мотивация: Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области

Военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советское время

Северокорейские войска, воюющие на стороне русских оккупантов в Курской области, хорошо мотивированы, но действуют по устаревшей тактике советских времен. Проблему северокорейские подразделения для Вооруженных сил Украины могут составлять из-за своей численности.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что солдат КНДР, несмотря на потери, остается все еще много.

"Это также враг, и враг многочисленный. 11-12 тысяч достаточно мотивированных, тренированных бойцов, которые проводят наступательные действия. Действуют они по советской тактике — в составе взводов, рот", — сказал он.

Сырский отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советские времена. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить себе советские генералы. Да, иногда даже не хватает боеприпасов, чтобы отразить такие массовые штурмы, но и потери у военных КНДР огромны – примерно половина из 12 тысяч вояк режима Ким Чен Ына либо ранена, либо ликвидирована.

"В условиях настоящего, в условиях господства дронов, воюют малыми боевыми группами, штурмовыми или обороняющимися группами. И когда наступает с нескольких сторон там взвод, там взвод — до сотни, а иногда и больше атакующих военнослужащих и довольно смелые — Конечно, это проблема", — добавил главком.

Напомним, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ. 14 января в сети показали первое видео допроса одного из них.

Северокорейские войска несут в Курской области огромные потери из-за частых ударов украинских беспилотников, поскольку к таким боевым действиям армия КНДР оказалась не готова. Это повлияет на уроки, которые вынесет северокорейское командование из боевых действий, однако сейчас это приводит к большому количеству ликвидированных и раненых солдат КНДР.