Радянська тактика та мотивація: Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР в Курській області

Військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська у радянські часи

Північнокорейські війська, які воюють на боці російських окупантів в Курській області, добре вмотивовані, але діють за застарілою тактикою радянських часів. Проблему північнокорейські підрозділи для Збройних сил України можуть складати через свою чисельність.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що солдатів КНДР попри втрати залишається все ще багато.

"Це також ворог, і ворог чисельний. 11-12 тисяч доволі вмотивованих, тренованих бійців, які проводять наступальні дії. Діють вони за радянською тактикою — у складі взводів, рот", – сказав він.

Сирський зазначив, що військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська у радянські часи. Проте є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли представити собі радянські генерали. Так, іноді навіть не вистачає боєприпасів, щоб відбити такі масові штурми, але й втрати у військових КНДР величезні – приблизно половина з 12 тисяч вояків режиму Кім Чен Ина або поранена, або ліквідована.

"В умовах сьогодення, в умовах панування дронів, воюють малими бойовими групами, штурмовими, чи групами, які обороняються. І коли наступає з декількох сторін там взвод, там взвод — до сотні, а інколи та більше військовослужбовців, які атакують, і доволі сміливі — звичайно, це проблема", – додав головком.

Нагадаємо, що північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ. 14 січня у мережі показали перше відео допиту одного з них.

Північнокорейські війська зазнають в Курській області величезних втрат через часті удари українських безпілотників, оскільки до таких бойових дій армія КНДР виявилася не готовою. Це вплине на уроки, які північнокорейське командування винесе з бойових дій, проте зараз це призводить до великої кількості ліквідованих та поранених солдатів КНДР.