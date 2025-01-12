Зовсім з глузду з'їхала? Пропагандистка Скабєєва заявила, що ЗСУ "вкрали" корейців у Курській області

Скабєєва – відома своїми людожерськими та цинічними заявами російська топпропагандистка

Російські пропагандисти усіма силами намагаються за будь-яку ціну принизити успіх Збройних сил України в Курській області, коли вперше вдалося взяти у полон солдатів КНДР. Наприклад, відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва з каналу "Россия-1" заявила, що ЗСУ нібито… "вкрали" північнокорейських солдатів на Курщині.

Про це вона заявила в ефірі своєї пропагандистської передачі на російському телеканалі. Скабєєва вирішила повдавати з себе дурочку та цинічно видала, що, мовляв, не розуміє, як українські війська потрапили в Курську область та що вони там роблять.

"ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області – знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: "КНДР воює з Україною". Придурки. А що Україна робить у Курській області? І навіщо краде людей?", – заявила пропагандистка.

Нагадаємо, що північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців із КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Іна – витягнути фронт загалом.