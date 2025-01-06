Вбили багато, але будуть ще: Зеленський розповів про солдатів КНДР на фронті

Режим Кім Чен Ина може прислати своєму кремлівському спільнику навіть півмільйона солдатів

Північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. Вже зараз українські війська ліквідували або поранили не менше 3800 солдатів КНДР. Але Кім Чен Ин може пригнати своєму союзнику ще більше гарматного м'яса.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

"Північна Корея. 12 тисяч приїхало. На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", – сказав президент.

Зеленський також окремо підкреслив цікавий момент: зараз Україна має найбільшу та найсильнішу армію у Європі, яка складає понад 980 тисяч військових. Франція, друга країна за військовими силами після України, має армію розміром у 200 тисяч військовослужбовців. А загалом Європа здатна зібрали армію у два-три мільйони солдатів. Цієї сили вистачило б, щоб розкатати будь-які війська КНДР та Росії.

"Немає такої мети всіх зібрати — ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим", – додав президент.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових вбитими та пораненими. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів і зброї.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців з КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Ина – витягнути фронт загалом.