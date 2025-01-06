Убили много, но будут еще: Зеленский рассказал о солдатах КНДР на фронте

Режим Ким Чен Ына может прислать своему кремлевскому подельнику даже полмиллиона солдат

Северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. Уже сейчас украинские войска ликвидировали или ранили не менее 3800 солдат КНДР. Но Ким Чен Ын может пригнать своему союзнику еще больше пушечного мяса.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

"Северная Корея. 12 тысяч приехало. На сегодняшний день 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", — сказал президент.

Зеленский также особо подчеркнул интересный момент: сейчас Украина имеет самую большую и сильную армию в Европе, которая составляет более 980 тысяч военных. Франция, вторая страна по военным силам после Украины, имеет армию в размере 200 тысяч военнослужащих. В целом же Европа способна собрать армию в два-три миллиона солдат. Этой силы хватило бы, чтобы раскатать все войска КНДР и России.

"Нет такой цели всех собрать — мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лицо, раненым или убитым", — добавил президент.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России больше солдат и оружия.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ина – вытащить фронт в целом.