Военные Северной Кореи, похоже, эффективны в штурмах даже меньше, чем российские подразделения

Военные КНДР, которые российские оккупанты используют для штурмов позиций Вооруженных сил Украины в Курской области, не были очень эффективными. Они понесли существенные потери в личном составе и продолжают гибнуть в попытках атаковать украинские позиции.

Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга 30 декабря. Она отметила, что Пентагон может подтвердить оценку потерь КНДР в Курской области, которую объявили представители администрации действующего президента США Джозефа Байдена.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат КНДР были убиты или ранены в районе Курска. Это тоже наша оценка", — сказала она.

По ее словам, действия военных режима Ким Чен Ына, помогающие россиянам в Курской области, "не кажутся эффективными". Военные КНДР понесли значительные потери во время предыдущих попыток штурмов и продолжают умирать в атаках на позиции ВСУ.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России больше солдат и оружия.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ына – "вытащить" фронт в целом.