Не только над пленными: россияне на фронте издеваются над телами солдат КНДР (жуткое видео)

Такого метода издевательств еще не видели

Россияне пытаются скрыть смерти солдат из Северной Кореи. Вернее, личности погибших.

И делают они это самым ужасным способом – сжигают им лицо, чтобы тело нельзя было идентифицировать по внешности. Соответствующее видео показал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По словам главы государства, Россия не только вовлекает солдат из Северной Кореи в штурмы позиций украинских защитников, но и скрывает их потери. Сначала они хотели скрыть самое присутствие солдат из КНДР. Во время тренировок им нельзя было даже показывать лицо, а если появлялись доказательства, то РФ пыталась во что бы то ни стало их удалить.

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лицо убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежения всем человечным", — говорит Президент.

Не существует причины, чтобы военные КНДР воевали и умирали за Путина. И даже после смерти русские над ними поиздеваются, сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что войска Северной Кореи понесли большие потери в Курской области. После атаки грузовики российской армии вывезли с места столкновения сотни ликвидированных и раненых солдат КНДР