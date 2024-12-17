Не только над пленными: россияне на фронте издеваются над телами солдат КНДР (жуткое видео)
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Такого метода издевательств еще не видели
Россияне пытаются скрыть смерти солдат из Северной Кореи. Вернее, личности погибших.
И делают они это самым ужасным способом – сжигают им лицо, чтобы тело нельзя было идентифицировать по внешности. Соответствующее видео показал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
По словам главы государства, Россия не только вовлекает солдат из Северной Кореи в штурмы позиций украинских защитников, но и скрывает их потери. Сначала они хотели скрыть самое присутствие солдат из КНДР. Во время тренировок им нельзя было даже показывать лицо, а если появлялись доказательства, то РФ пыталась во что бы то ни стало их удалить.
"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лицо убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежения всем человечным", — говорит Президент.
Не существует причины, чтобы военные КНДР воевали и умирали за Путина. И даже после смерти русские над ними поиздеваются, сказал Зеленский.
Ранее "Телеграф" писал, что войска Северной Кореи понесли большие потери в Курской области. После атаки грузовики российской армии вывезли с места столкновения сотни ликвидированных и раненых солдат КНДР