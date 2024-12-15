Война — день 1026: россияне наступают на Сиверск, а солдаты КНДР обстреливают кадыровцев

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают вести наступление на ряде направлений на востоке и юге Украины. Хотя ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, но наибольшее количество столкновений за последние сутки произошло на Сиверском — 55 из 276 по всей линии фронта. Не менее сложная ситуация наблюдается на Курском направлении, где россияне пустили в бой северокорейских солдат. Впрочем, из-за языкового барьера и плохой подготовки, они не только понесли существенные потери, но и успели обстрелять технику кадыровцев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Канцлер Германии Олаф Шольц вновь публично заявил, что не станет разрешать поставки Украине ракет Taurus. По его словам, в противном случае возможна война между Россией и НАТО.

О новостях и событиях 12 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1023: РФ давит под Покровском и готовит удар "Орешником"

О том, что происходило 13 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1024: Украина пережила мощнейшую атаку РФ, но уступает под Курахово

С ситуацией в Украине 14 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1025: ускорение помощи США и новые разговоры про конец войны