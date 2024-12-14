Война — день 1025: ускорение помощи США и новые разговоры про конец войны

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 14 декабря 2024 года. Накануне Украина пережила массированный удар по энергетике, в рамках которого Россия направила сотни дронов и ракет по ряду регионов. Напряженная ситуация и непосредственно на линии боевых действий, а особенно в районе Курахового Донецкой области, где смыкается кольцо по линии Трудовое-Успеновка-Дальнее. Спецпосланник будущего президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог считает, что война в Украине может завершиться уже в ближайшие несколько месяцев. Тем временем администрация действующего американского лидера Джо Байдена в свои последние недели на посту ускоряет поставки помощи Украине, чтобы усилить ее перед 2025 годом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских дронов. В Одессе слышали взрывы, предварительно работала ПВО.

Карта боевых действий от DeepState на Кураховском направлении по состоянии на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в районе Трудовое-Успеновка-Дальнее 14.12.2024

С ситуацией в Украине 11 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1022: россияне атаковали Запорожье, а Украина разработала новую ракету

О новостях и событиях 12 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1023: РФ давит под Покровском и готовит удар "Орешником"

О том, что происходило 13 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1024: Украина пережила мощнейшую атаку РФ, но уступает под Курахово