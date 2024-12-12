Война — день 1023: РФ давит под Покровском и готовит удар "Орешником"

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой области, где наибольшая активность сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Тем временем на Западе предупреждают о большой вероятности удара "Орешником" по Украине. А разговоры о переговорах между Украиной и Россией продолжаются, в частности, у Зеленского назвали главное условие для их реализации. Сам же президент убежден, что Дональд Трамп будет стремиться к быстрому миру.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, как сообщает Генштаб ВСУ, враг совершил 39 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Проминь и Покровск. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 36 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.

Кураховское направление на карте Deep State

В Севастополе вечером 11 декабря пожаловались на атаку дронов. Через некоторое время часть города была оставлена без света.

О том, что происходило 9 декабря, читайте в трансляции: Война – день 1020: угроза нового удара "Орешником" и плохие новости из США

С ситуацией в Украине 10 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — 1021: РФ пытается оцепить Покровск и готовит штурмы на Запорожье

О новостях и событиях 11 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1022: россияне атаковали Запорожье, а Украина разработала новую ракету